GUARDA I NATIONAL SUONARE UN SET ACUSTICO IN TRIBUTO A SCOTT HUTCHISON DEI FRIGHTENED RABBIT

Matt Berninger e i gemelli Dessner si sono esibiti in un concerto acustico improvvisato all’ultimo e in gran segreto durante il recente Connect Festival di Edinburgo.

La performance è stata dedicata a Scott Hutchison leader e voce degli scozzesi Frightened Rabbit scomparso in circostanze tragiche nel maggio del 2018.

Introducendo l’esecuzione di “About Today” Berninger ha dichiarato ai fortunati presenti:

Ogni qualvolta suoniamo questo pezzo pensiamo a Scott…

La formazione ridotta dei National ha poi suonato anche “Sorrow”.

Il mini-live si è tenuto sul piccolo palco Tiny Changes x Gardeners Cottage stage organizzato dal festival in collaborazione con Tiny Changes associazione no-profit che fornisce supporto a persone che soffrono di malattie mentali.