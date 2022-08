LIBRI: RAP CRIMINALE TUPAC, BIGGIE E GLI ALTRI MARTIRI DEL GANSTA RAP

Per la creazione di un ottimo libro è necessario un periodo di dura ricerca, quando poi si vuole indagare in maniera professionale circa alcuni avvenimenti storici, la ricerca per la stesura di un libro può richiedere dei tempi più o meno vasti. Tra vari progetti editoriali e conduzioni radiofoniche, lo scrittore F.T. Sandman si è impegnato per ottenere il giusto materiale che ha reso possibile la pubblicazione a Maggio 2022 di “Rap Criminale – Tupac, Biggie e gli altri martiri del gansta rap”, un lavoro di 333 pagine che ha come scopo dare risposte in merito alla scomparsa dei due tanto discussi rapper.

Quando Tupac è morto il suo corpo è stato letteralmente martoriato, un proiettile dopo l’altro e il rapper è rimasto lì, sul suo sedile, spento, fermo nel suo silenzio e non una fine migliore ha fatto Notorious BIG. I protagonisti di questo libro, prima amici e poi rivali diventano perciò le vittime e forse i primi veri martiri di quello che sembra essere un universo a sé. Il mondo del rap non è di certo un mondo semplice, F.T. Sandman si muove con attenzione in un territorio dove i protagonisti sono prevalentemente gangster, un luogo dove la criminalità reale supera quella spesso fantasiosa dei film.

Chi conosce la storia del rap sa bene che Tupac e Biggie non sono stati gli unici a esser stati assassinati ed è per questo che l’autore ha evidentemente trovato doveroso il racconto di altri omicidi, d’altronde il suo interesse è sicuramente dato dall’aver provato curiosità per una percentuale abbastanza interessante: il 51,5% delle morti degli artisti hip hop americani negli ultimi 25 anni è avvenuta per omicidio. Una nozione oggettiva e sicuramente allettante per F.T. Sandman che già qualche anno fa con il suo collega Epìsch Porzioni aveva voluto far luce su quelle che sono le morti più oscure della storia del rock, provare per credere, non resterete delusi dal libro “Rock Is Dead”.

F.T. Sandman, all’anagrafe Federico Traversa, torna con l’indole curiosa che lo contraddistingue e ancora una volta con Castello editore & Chinaski (collana editoriale di cui è direttore) si prodiga per pubblicare un libro in grado di suscitare nel lettore una singolare propensione a sapere la verità, specie quando quest’ultima non è facile da ottenere.

I lettori (e solo quello italiani al momento) in “Rap Criminale” avranno inoltre la fortuna di leggere quella che è un intervista esclusiva a Greg Kading, il detective che nel 2007 risolse i casi degli omicidi dei due rapper, per poi venire sollevato dall’incarico.

Un libro del genere non può di certo fermarsi a Biggie e Tupac, viene infatti approfondito quel contesto un po’ difficile da capire per il pubblico italiano, quel tessuto sociale caratterizzato da razzismo, spaccio e armi. Non è stato sottovalutato il ruolo delle donne vicine ai due protagonisti, così come non è stato tralasciato il modus operandi dei discografici, uomini non facili che circondavano i due rapper.

Non dimentichiamo Tupac spara a due poliziotti bianchi e la fa franca, siamo seri: certi avvenimenti sono reali e assurdi allo stesso tempo al punto di diventare leggendari. Ecco cosa rende incollati a questo libro.

Editore: Goodfellas; 2° edizione (Aprile 2022)

Lingua: Italiano

Autori: Gianluca Morozzi, Lerry Arabia

Pagine: 384 pagine

ISBN-10: 8899770182

ISBN-13: 978-8899770181