TRACK: SURF ROCK IS DEAD Back and Forth

Si rifanno vivi i Surf Rock Is Dead, a.k.a. Kevin Pariso e Joel Witenberg, che tornano in pista dopo il loro piacevole album (dattao 2020) “Existential Playboy”. Quel disco guardava agli anni ’80 e lo faceva con gli occhi degli anni 2000, mescolandolo con dolci riverberi che potremmo ricordurre al dream-pop. Ricordo con piacere alcuni brani del disco, penso ad esempio a “Solid Ties” o “Watching The Dead” quasi in zona Day Wave, con il suo ottimo incedere melodico e chitarre belle rumorose. Insomma i SRID erano una band da tenere sott’occhio e ora li ritroviamo con gran piacere.

Un mid-tempo malinconico e agrodolce, con la sua chitarra circolare ci porta ancora inditro nel tempo ma non perde l’aggancio con il presente. Melodia molto piacevole, quasi carezzevole nel suo incedere. Mai troppo “passatisti” i ragazzi, mai fotocopie di altri, Kevin e Joel aprono bene le danze per il disco “Drama”, atteso a dicembre.

Listen & Follow

Surf Rock Is Dead: Bandcamp