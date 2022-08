3 DATE ITALIANE, IN AUTUNNO, PER MARISSA NADLER

3 DATE ITALIANE, IN AUTUNNO, PER MARISSA NADLER

Tre date imperdibili per la voce soprano più amata dell’indie americano, che con l’ultimo “The Path of the Clouds“, uscito nel 2022 per Sacred Bones Records ha confermato il suo ruolo nel panorama musicale indipendente americano.

La sua è una lunga carriera, che l’ha fatta conoscere per aver sposato un ampio range di tonalità sonore, portandole perfino nel campo delle murder ballads tanto caro a Leonard Cohen e Nick Cave.

Maestra della chitarra e della tecnica del fingerpicking, l’intesità dello spettacolo di Marissa è unico e aspetta il pubblico per tre date autunnali in Italia: un ritorno tanto atteso.

18 novembre 2022

ARCI BELLEZZA di MILANO

19 novembre 2022

UNPLUGGED IN MONTI @ CHIESA VALDESE di ROMA

20 novembre 2022

FREAKOUT di BOLOGNA

PER INFO

ww.eflive.it

info@eflive.it