ARCTIC MONKEYS: “THERE’D BETTER BE A MIRRORBALL” E’ IL NUOVO SINGOLO

A pochi giorni di distanza dall’annuncio del prossimo atteso disco gli Arctic Monkyes svelano un primo estratto.

“There’d Better Be A Mirrorball”, inedito per il quale abbiamo atteso circa 4 anni, è accompagnato da un video diretto da Alex Turner:

“The Car”, settimo album in studio della band inglese, uscirà il prossimo 21 ottobre e conterrà anche “I Ain’t Quite Where I Think I Am” inedito ascoltato dal vivo per la prima volta al recente Openair Festival di Zurigo.