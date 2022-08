BENJAMIN CLEMENTINE ANNUNCIA IL SUO TERZO LP E CONDIVIDE IL SINGOLO “GENESIS”

Dopo oltre cinque anni dal suo sophomore “I’ll Tell A Fly“, Benjamin Clementine è pronto a tornare con una nuova prova sulla lunga distanza, “And I Have Been”, in uscita il prossimo 28 ottobre via Preserve Artists, l’etichetta di sua proprietà.

Il disco è stato realizzato durante la pandemia e nasce da un prolungato periodo di introspezione dell’artista britannico.

Dice Clementine: “”And I Have Been” è stato concepito durante la COVID. Come tutti, anch’io mi sono trovato ad affrontare molte lezioni, complicazioni ed epifanie legate alla condivisione del mio percorso con una persona speciale. “Part One” è solo l’ambientazione, è la punta dell’iceberg che prepara la scena per “Part Two”, che va più a fondo”.

La seconda parte di questo LP vedrà la luce il prossimo anno e, stando a quanto dichiarato da Benjamin, potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera musicale.

Intanto possiamo assaggiare il primo singolo “Genesis”, accompagnato da un video diretto da Benjamin Seroussi.

“”Genesis” è una canzone sulla costante negazione delle mie radici. Ma come sempre, qualunque cosa facciamo nel nuovo mondo, il nostro vecchio mondo è sepolto nel nostro subconscio. Mi sono trovato in una relazione di amore e odio con le mie radici. Sono intrappolato nella libertà”, spiega il musicista inglese.

“And I Have Been” Tracklist:

1. Residue

2. Delighted

3. Difference

4. Genesis

5. Gypsy, BC

6. Atonement

7. Last Movement Of Hope

8. Copening

9. Weakend

10. Auxiliary

11. Loveluster

12. Recommence