LE PLAINS (WAXAHATCHEE E JESS WILLIAMSON) CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “ABILENE”

Le Plains sono il nuovo progetto collaborativo tra Katie Crutchfield (aka Waxahatchee) e Jess Williamson: il prossimo 14 ottebre, via Anti- Records, le due folk-singer statunitensi pubblicheranno il loro primo full-length, “I Walked With You A Ways”.

Scritto tra Kansas City, Los Angeles e Marfa, l’album è stato registrato a Durham, NC, con il collaboratore e produttore Brad Cook.

Dopo “Problem With It”, condiviso il mese scorso, oggi arriva anche un secondo singolo, “Abilene”, accompagnato da un video diretto e prodotto da Corbett Jones e Nick Simonite.

“La canzone “Abilene” ha davvero consolidato la visione dell’album per me”, dice Katie. “Non dimenticherò mai l’emozione che ho provato quando Jess mi ha inviato il demo originale. In un modo molto stereotipato di una cantautrice, Jess non era sicura che la canzone fosse adatta o avesse un senso e io l’ho rassicurata immediatamente sul fatto che probabilmente era la mia canzone preferita del gruppo. A mio parere, ha realizzato qualcosa di veramente speciale: ha scritto un valzer country classico che sembra estremamente moderno”.

