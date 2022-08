SI RIVEDONO I GOAT: IL NUOVO ALBUM “OH DEATH” E’ ANTICIPATO DAL SINGOLO “UNDER NO NATION”

I Goat, gruppo psych svedese, stanno per tornare con il nuovo album “Oh Death” (pre-order). Il loro ultimo album in studio, “Requiem”, risale al 2016.

Recentemente hanno suonato all’All Points East di Londra e ora hanno svelato i piani per un nuovo album.

In uscita il 21 ottobre, il disco è anticipato da “Under No Nation”: funk psichedelico e acido, con il giusto grado lisergico e sporco.

“Quest’anno i Goat sono stati invitati al banchetto annuale divino alla ‘Round Table of Funk’. Dopo una serata molto umida, e dopo che i Goat si erano parecchio divertiti, ci è stato consegnato il manoscritto di ‘Under No Nation’, e ci è stato ordinato di suonare questo ‘funk’ divino agli umani, dato che gli dei ritenevano che lo spirito umano avesse un profondo bisogno di tornare a muoversi come si deve!“…ecco quanto dice la band.

Tracklist:

1.Soon You Die

2.Chukua Pesa

3.Under No Nation

4.Do The Dance

5.Apegoat

6.Goatmilk

7.Blow The Horns

8.Remind Yourself

9.Blessings

10.Passes Like Clouds