TRACK: SOPHIA HANSEN-KNARHOI

La nostra rubrica si chiama “Brand New” e mai come in questo caso nome fu più adatto: Sophia Hansen-Knarhoi, infatti, è proprio all’esordio.

Il suo primo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Disguise” e anticipa l’uscita dell’EP, “Wildflowers”, in arrivo nei prossimi mesi.

La songwriter e compositrice di Perth fa centro al primo colpo con questo brano, disegnando atmosfere pazzesche ed eleganti che sembrano volerci portare in un altro mondo e che non permettono di essere etichettate in un genere particolare, mentre la sua voce ci ipnotizza per la sua grande emotività, creata insieme a una ricca e raffinata strumentazione: un inizio davvero eccellente!

