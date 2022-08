GUARDA IL VIDEO DI “AFTERSHOOK”, IL NUOVO SINGOLO DEI FRANKIE COSMOS

Il prossimo 21 ottobre, via Sub Pop Records, i Frankie Cosmos pubblicheranno, via Sub Pop Records, il loro quinto LP, “Inner World Peace”, che arriva dopo tre anni dal precedente, “Close It Quietly”.

Greta Kline, titolare del progetto, lo ha prodotto e registrato al Figure 8 Recording di Brooklyn insieme ai suoi compagni di band e a Nate Mendelsohn e Katie Von Schleicher.

“Per me l’album riguarda la percezione. Riguarda la domanda “chi sono io?” e se la risposta sia importante o meno”, ha dichiarato la statunitense. “Parla del tempo quantico, delle possibilità dei mondi invisibili. L’album parla di me che mi trovo a galleggiare in un nuovo contesto. Di nuovo adolescente, vivo con i miei genitori. Un adulto che ha scelto di vivere con la mia famiglia in un atto d’amore. Il tempo ci ha spinto in avanti, ci ha invecchiato e ci ha anche congelato. Se non esci di casa, chi sei per il mondo? Puoi portare fuori con te la persona che hai scoperto lì?”

Dopo “One Year Stand”, condiviso poche settimane fa, ora la musicista indie-pop di NYC rilascia un nuovo singolo, “Aftershook”, accompagnato da un video diretto da Andy Rose Fidoten.

Dice la Kline del nuovo pezzo: “”Aftershook” parla dell’elaborazione del passato e della ricerca di un rapporto equilibrato tra consapevolezza emotiva e speranza. Il clown rappresenta la mia paura di crescere nel tipo di adulto stentato che ha influenzato in modo tossico la mia giovinezza”.

Photo Credit: Pooneh Ghana