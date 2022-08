Hercules & Love Affair arriverà in Italia tra pochi giorni per presentare il suo quinto LP, “In Amber“, uscito lo scorso giugno via BMG.

Un solo appuntamento con Andy Butler e il suo progetto nel nostro paese previsto per sabato 4 settembre alla Festa Del PD di Modena.

L’ingresso al concerto del musicista e produttore di NYC sarà gratuito.





Photo Credit: Niki Moens