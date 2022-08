IL PRODUTTORE GILES MARTIN, CONFERMA: E’ IN PREPARAZIONE UN COFANETTO DELUXE DI “REVOLVER” DEI BEATLES

Il produttore Giles Martin ha confermato che è in preparazione un cofanetto deluxe dell’album del 1966 “Revolver” dei Beatles.

In precedenza, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “White Album”, “Abbey Road” e “Let It Be” sono stati tutti fatti uscire come cofanetti deluxe, con i dischi remixati e rimasterizzati da Martin (il figlio del defunto produttore dei Beatles George Martin) e pubblicati insieme a outtakes, brani inediti e demo.

I really hope you all like it…. X https://t.co/atcIg51nq9 — Giles Martin (@mashupmartin) August 28, 2022

Ora Martin ha confermato che “Revolver” riceverà lo stesso trattamento, con un cofanetto in uscita in autunno, via Apple Corps e Universal Music.

Alcuni fan temevano che gli album pubblicati prima di “Sgt. Pepper” non avrebbero ricevuto lo stesso trattamento a causa del fatto che erano stati registrati su master a quattro tracce più semplici, in cui più strumenti o voci erano spesso compressi in un’unica traccia. Parlando della sfida di remixare questi primi album, Martin ha detto a Variety l’anno scorso che stava “cercando la tecnologia per fare qualcosa di veramente innovativo con ‘Rubber Soul’ e ‘Revolver’, piuttosto che un semplice lavoro di rimasterizzazione, perché sono già stati rimasterizzati“.

Pubblicato originariamente nel 1966, “Revolver” fu l’undicesimo album dei Beatles e il loro ultimo progetto in studio prima di ritirarsi come band dal vivo. L’album è stato uno dei dischi pop più innovativi mai pubblicati ed è considerato da molti come il miglior album dei Beatles.

La data di uscita del cofanetto e i dettagli sul suo contenuto non sono ancora stati confermati.