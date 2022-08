THE ORIELLES ANNUNCIANO IL TERZO ALBUM. ASCOLTA IL SINGOLO “BEAM/S”

A oltre due anni e mezzo di distanza dal loro sophomore, “Disco Volador“, gli Orielles sono ritornati e annunciano oggi un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Tableau” (pre-order), in arrivo il prossimo 7 ottobre via Heavenly Recordings.

Il primo singolo si chiama “Beam/s” e qui sotto potete vedere il relativo video (diretto dagli stessi Orielles).

La bassista e cantante Esmé Dee Hand-Halford dice del nuovo pezzo: “Questa è una canzone che ha viaggiato, è cresciuta e si è adattata con noi attraverso tutte le stagioni. Per questo il testo riflette un po’ questo, la canzone riflette il cambiamento delle condizioni. La deformazione del tempo, dei ricordi e delle relazioni che si creano lungo il percorso. Il brano originale è stato suonato durante le prove, Henry portava con sé la sua attrezzatura di registrazione ed è nato in modo del tutto casuale. Non riesco a ricordare come abbiamo iniziato a suonare quel brano. L’abbiamo sviluppata ulteriormente mentre suonavamo agli Eve Studios. Abbiamo aggiunto dei pedali di distorsione e l’abbiamo fatta diventare davvero grande, ma poi, mesi dopo, forse un anno o più, l’abbiamo ridotta leggermente. La maggior parte della canzone è composta da noi in una stanza, una grande stanza per giunta, che ha reso giustizia al brano. Abbiamo scritto una colonna sonora ispirata a Wadada Leo Smith per questo brano, e poi nella seconda metà si sentono le percussioni di gruppo che sono il risultato finale della canzone, e che strizzano l’occhio all’afrobeat, mentre la maggior parte della canzone ha un’atmosfera slowcore ed emo. Il brano era originariamente intitolato Brian Emo”.

“Tableau” Tracklist:

1. Chromo I

2. Chromo II

3. Airtight

4. The Instrument

5. Improvisation 001

6. Television

7. Some Day Later

8. Darkened Corners

9. Hornfleur Remembered

10. Beam/s

11. To Offer, To Erase

12. The Room

13. By Its Light

14. Transmission

15. Drawn And Defined

16. Stones