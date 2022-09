“DEVO SOLO CONTINUARE A SEGUIRE CIò CHE MI ISPIRA E CHE CONTINUA A CAMBIARE DA SOLO.” LUKE SITAL-SINGH CI PARLA DEL SUO NUOVO ALBUM

Il prossimo 2 settembre, via Nettwerk, Luke Sital-Singh pubblicherà il suo quarto LP, “Dressing Like A Stranger”: trasferitosi recentemente dal Regno Unito a Los Angeles, il songwriter inglese ha scritto questa sua nuova fatica da solo a casa durante la pandemia. Il disco verrà poi presentato martedì 6 settembre al Fabrique di Milano, dove Luke suonerà in apertura di Passenger. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questi due imminenti eventi per contattare Sital-Singh via e-mail e farci raccontare maggiori dettagli su questo suo quarto full-length. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Luke, come stai? Il tuo quarto album, “Dressing Like A Stranger”, uscirà tra pochi giorni: quali sono le tue aspettative al riguardo?

Ad essere sincero non sono ottimista. Non per la musica in sé, perché ne sono molto orgoglioso e penso che sia il mio album più bello e c’è molto di me. L’ho inviato ad alcuni amici e ho ricevuto un feedback molto incoraggiante. Ma per quanto riguarda l’uscita nel mondo, non credo sia più facile farsi ascoltare. C’è così tanta musica oggi e mi sembra quasi impossibile riuscire a superare il rumore e far sì che la gente ascolti quello che sto facendo. Ma tutto quello che posso fare è fare musica di cui sono orgoglioso e lasciare il resto al destino.

Di recente ti sei trasferito dal Regno Unito alla California: pensi che il Sunshine State abbia influenzato in qualche modo il tuo modo di scrivere canzoni, sia dal punto di vista musicale che da quello lirico?

In realtà no. Semmai mi ha fatto venire voglia di approfondire idee profonde, oneste e vulnerabili, per protesta contro il modo in cui la maggior parte delle persone qui finge che tutto vada sempre bene. A Los Angeles c’è un’apparenza falsa in molte cose, ma in fondo sai che tutti stanno lottando perché Los Angeles è un posto davvero difficile in cui avere successo. Tutti cercano di essere qualcuno e questo è stancante. Credo che questo abbia influenzato il mio modo di scrivere le canzoni.

Quanto sono cambiate le cose per te mentre vivevi in California? Il titolo del tuo nuovo album si riferisce alla tua nuova patria?

Per molti versi non è cambiato molto per me. La maggior parte del mio lavoro consiste nel trascorrere il tempo a casa scrivendo e organizzando le cose via e-mail e social media e durante la pandemia non c’erano molte opportunità nel mondo reale. Così ho fatto molte sessioni di zoom con persone di tutto il mondo. Il titolo dell’album è una sorta di idea umoristica: tutto ciò che è cambiato in me è che indosso i pantaloncini perché fa sempre caldo, cosa che non ho mai fatto quando ero nel Regno Unito!

Ho letto che hai dovuto iniziare a lavorare da solo al tuo nuovo disco a causa della pandemia: quanto ha influito questa cosa sulla tua musica?

È stata la cosa migliore per me. Ho sempre voluto fare un album da solo. Ho sempre pensato di avere le capacità per farlo, ma non avevo la fiducia necessaria per provarci. Così la pandemia mi ha costretto a fare questo album in modo molto fai-da-te e alla fine è diventato il mio album preferito e il più personale. Ci ho messo tutto me stesso.

Poi Dan Croll ti ha aiutato a produrre l’album: che cosa ha portato nella tua musica?

Sapevo che sarei impazzito se avessi cercato di fare tutto da solo. Così ho chiesto a Dan di aiutarmi a co-produrre l’album. Anche lui vive a Los Angeles e rispetto molto il suo gusto e il suo orecchio. È stato un grande partner nello spingermi a migliorare e a proporre idee brillanti che hanno reso l’album quello che è. Sarò per sempre grato a Dan per avermi aiutato a realizzare questo album.

Quali sono state le tue maggiori influenze musicali per il nuovo disco? Quanto sei cresciuto come musicista negli ultimi anni?

L’album ”En Garde” di Ethan Gruska è stata la più grande influenza. Amo tutto di quel disco. Tutti i suoni sono di grande ispirazione. Credo di essere diventato un chitarrista molto più bravo e un produttore migliore. Mi piace registrare e sperimentare con i suoni. In parte è stata una necessità per me con l’avanzare dell’età, perché la chitarra acustica mi annoia e devo trovare altri modi per ispirarmi a fare nuova musica.

Secondo te quali sono i cambiamenti più importanti tra il tuo nuovo disco e i precedenti?

Non ci penso proprio in questo modo. Tutti i miei album catturano quel momento nel tempo. I suoni e le canzoni che mi sono venuti fuori in quel momento. Questo nuovo disco è solo un distillato del me stesso del 2020/2021, quando l’ho realizzato. Non cerco di fare cambiamenti tra un album e l’altro. Devo solo continuare a seguire ciò che mi ispira e che continua a cambiare da solo.

Hai firmato con una grande etichetta come Nettwerk: come ti senti a lavorare con loro?

È stato fantastico. Sono una bella squadra di persone adorabili che sembrano appassionate della mia musica. Mi auguro di avere un lungo rapporto con loro.

In passato le sue canzoni sono state inserite in colonne sonore di serie televisive (tra cui “Grey’s Anatomy”): ha mai pensato di scrivere musica appositamente per serie televisive o magari per film?

Lo faccio abbastanza spesso. È una cosa che mi ha tenuto occupato durante la pandemia. Sessioni di scrittura su Zoom in cui proponiamo canzoni specifiche per determinati show. È stato un bene per me. È un cambiamento interessante rispetto alla scrittura per i miei album.

A settembre suonerai a Milano, in apertura a Passenger: quali sono le tue aspettative per questo concerto italiano?

Non ho mai suonato a Milano e credo di aver suonato in Italia solo una volta. Quindi sono davvero entusiasta. Passenger è fantastico e l’intero tour dovrebbe essere davvero grandioso.

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle tue canzoni, vecchie o nuove, come colonna sonora di questa intervista?

“Dressing Like A Stranger”.

Photo Credit: Andrew Paynter