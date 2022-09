I BAUHAUS ANNULLANO IL TOUR NEGLI STATES: PETER MURPHY ENTRA IN REHAB

I Bauhaus annunciano la cancellazione dell’intero tour negli USA che sarebbe dovuto partire, dopo una prima data inaugurale in Canada, l’8 settembre da New York.

Come condiviso da fonti vicine alla band l’annullamento arriva in seguito alla decisione di Peter Murphy di entrare in una struttura di riabilitazione per prendersi cura della sua salute e del suo benessere.

I Bauhaus, che da poco avevano portato a termine le serie di date europee tra queste il live a Milano all’Alcatraz, a fine marzo avevano pubblicato il primo inedito dopo oltre 14 anni, “Drink the New Wine”, e si apprestavano a calcare i palchi degli States dopo oltre 16 anni di assenza.

Credit Foto: Pedro Figueiredo [CC BY-SA 2.0], attraverso Wikimedia Commons