I GORILLAZ ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM. ASCOLTA IL SINGOLO CON IL FEAT. DEI TAME IMPALA.

“Cracker Island” è il titolo del nuovo disco dei Gorillaz atteso per il prossimo 24 febbraio 2023.

L’album, registrato ad inizio anno a Los Angeles e in uscita su Warner/Parlophone, contiene contributi di Tame Impala e Bootie Brown nel primo singolo estratto “New Gold”, di Thundercat nella title-track e featuring di Bad Bunny, Stevie Nicks, Beck e Adeleye Omotayo.

Ascolta “New Gold” pezzo che i Gorillaz avevano già spoilerato dal vivo all’All Points East Festival di Londra alcuni giorni fa:

“Cracker Island” segue l’ep “Meanwhile”, targato 2021, e la raccolta di brani “Song Machine: Season One – Strange Timez” pubblicato nel 2020.

“Cracker Island” tracklist:

01 Cracker Island [ft. Thundercat]

02 Oil [ft. Stevie Nicks]

03 The Tired Influencer

04 Tarantula

05 Silent Running [ft. Adeleye Omotayo]

06 New Gold [ft. Tame Impala and Bootie Brown]

07 Baby Queen

08 Tormenta [ft. Bad Bunny]

09 Skinny Ape

10 Possession Island [ft. Beck]