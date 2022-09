OGGI “TABULA RASA ELETTRIFICATA” DEI C.S.I. COMPIE 25 ANNI

“Tabula Rasa Elettrificata” ha segnato un punto di svolta per la scena italiana e per gli stessi C.S.I. dopo due album (“KO De Mundo” e “Linea Gotica”) che avevano permesso di costruire un solido seguito in una forma ben diversa dall’esperienza precedente, i ferventi agitatori di anime noti come CCCP. Un disco spesso definito apocalittico ma più che altro disilluso, consapevole e post ideologico nato dal ben noto viaggio compiuto da Ferretti e Zamboni in Mongolia ampiamente raccontato da documentari e libri.

La realizzazione di un sogno d’infanzia per entrambi e gli ampi spazi del paese asiatico hanno indubbiamente influenzato il percorso musicale di Ferretti, Ginevra Di Marco, Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Gigi Cavalli Cocchi. Ne hanno parlato spesso, anche due anni fa nella puntata di “33 giri – Italian Masters”, con gioia ed emozione ma senza particolari nostalgie. L’impatto che l’album ha avuto in classifica e a livello discografico è stato non solo sorprendente ma una vera rivoluzione: primo in classifica davanti a “Be Here Now” degli Oasis, cinquantamila copie vendute nella prima settimana per poi sfondare quota centomila, risultati fino a quel momento impensabili per una band si di culto ma comunque ospitata dalla Black Out, etichetta satellite della Polygram creata da Stefano Senardi e Andrea Rosi.

Un corto circuito momentaneo e irripetibile i cui effetti hanno però continuato a farsi sentire a lungo, il culmine di un percorso che già nel 1994 con la nascita dell’etichetta Consorzio Produttori Indipendenti e “Il Maciste”, trimestrale che si era assunto il compito di proporre buona musica a prezzi accettabili, aveva creato fertile terreno per i risultati poi ottenuti. Grazie a “Tabula Rasa Elettrificata” anche chi era ancora troppo giovane e si stava appena affacciando al mondo della musica ha potuto scoprire un vasto sottobosco fatto di band che suonavano con passione e competenza, non sempre premiate dalla giusta visibilità.

Dieci brani scarni, intensi, dirompenti, avvolgenti, che cercavano l’incontro tra oriente e occidente in “Ongii”, “Gobi”, “Bolormaa”, “Matrilineare”. I più rock del periodo CCCP / C.S.I. secondo Ferretti, che non rinunciava a dire la sua sullo stato del mondo in “Unità Di Produzione” e “Forma e Sostanza”, con lo schiaffo d’indole punk di “M’importa ‘na sega” a dare il titolo al tour che sarebbe seguito. Oggi che “Tabula Rasa Elettrificata” è storia resta il significato profondo di cinquantasei minuti che si rifiutano tenacemente d’invecchiare, acquistando sempre nuovi poetici motivi d’esistenza. “Traversando frontiere che preparano le guerre di domani / Vicini per chilometri vicini per stagioni / C’è modo e luogo di scoprire che il confine è d’aria e luce”.

C.S.I. – Tabula Rasa Elettrificata

Data di pubblicazione: 1 settembre 1997

Registrato: 1997, Studio Emme (Calenzano)

Tracce: 10

Lunghezza: 56:07

Etichetta: Black Out / Polygram

1. Unità di produzione

2. Brace

3. Forma e sostanza

4. Vicini

5. Ongii

6. Gobi

7. Bolormaa

8. Accade

9. Matrilineare

10. M’importa ‘na sega