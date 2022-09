THE 1975: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “I’M IN LOVE WITH YOU”

Il prossimo 14 ottobre, via Dirty Hit, The 1975 pubblicheranno il loro quinto LP, “Being Funny In A Foreign Language”, che arriva a distanza di quasi due anni e mezzo dal precedente, “Notes On A Conditional Form”.

Il gruppo inglese lo ha registrato tra i Real World Studios nel Wiltshire e gli Electric Lady Studios di New York.

La band del Cheshire oggi condivide un nuovo singolo, “I’m In Love With You”: il brano, che era già stato anticipato live pochi giorni fa al Summer Sonic Festival in Giappone, esce ora anche nella sua versione di studio ed è accompagnato da un video diretto da Samuel Bradley.

Photo Credit: Samuel Bradley