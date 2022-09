TRACK: SUBMOTILE

Ritroviamo con somma gioia i Submotile, band che apprezziamo molto qui su IFB.

Daniela Angione e Michael Farren continuano la loro ottima marcia, dopo l’esordio “Ghosts Fade on Skylines”, pubblicato dall’etichetta Midsummer Madness nell’aprile 2019 e “Sonic Day Codas” è uscito nell’aprile del 2021.

Uno shoegaze che guarda al noise, intenso, sonico, rumoroso e sopratutto ricco di una grandissimi vitalità. Queste sono le carte che i Submotile hanno messo in campo, ora eccoli ancora qui, verso il terzo album che viene anticipato dal singolo “Foreshadowing”. Il duo riparte magnificamente da dove aveva interrotto: quindi chitarre incalzanti, grande lavoro ritmico, capacità evocativa e attenzione alla melodia. Vi basta? Direi di si, ma attenzione perché c’è un punto in più. I Submotile hanno firmato con l’etichetta Shelflife e il loro terzo LP, “One Final Summit Before The Fall”, uscirà il 21 ottobre su LP e in formato digitale con il marchio di questa storica etichetta.

Gran bel colpo!

