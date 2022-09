VIDEO: WHENYOUNG A Little Piece Of Heaven

Dopo il loro ottimo debutto sulla lunga distanza, “Reasons To Dreams“, uscito a maggio 2019, i Whenyoung sono pronti a ritornare con nuovo materiale.

La band irlandese si è nel frattempo trasferita dalla nativa Limerick a Ramsgate nel Regno Unito e, in attesa di pubblicare il suo sophomore, rilascia ora il nuovo singolo “A Little Piece Of Heaven”, di cui potete vedere il video (direto da Luke Odgen) qui sotto.

Dice la frontwoman Aoife Power del nuovo brano: “”A Little Piece Of Heaven” è una contemplazione dell’audacia e della fretta dell’infanzia. Le ingenue aspettative sulla vita adulta che avevo da bambino si sono esaurite nel corso della crescita e ho imparato che sono le piccole cose, come i ricordi felici con la famiglia, ad essere le più importanti”.

Con il nuovo pezzo i Whenyoung, pur rimanendo sempre su territori indie-pop, hanno allargato le loro visioni, facendo uso di synth e drum-machine, mentre la voce di Aoife rimane sempre al centro della scena, creando splendide melodie: dolce e riflessivo allo stesso tempo e incredibilmente catchy!

