DEATH CAB FOR CUTIE LIVE IN ITALIA A MARZO 2023

Tornano in Italia i Death Cab For Cutie: il prossimo 1° marzo 2023 la band di Ben Gibbard farà tappa al Fabrique di Milano. Special guest Slow Pulp.

I biglietti saranno disponibili in anteprima su My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 8 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 09.00 di venerdì 9 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

Nominati ai GRAMMY® Awards per ben 8 volte, i Death Cab for Cutie pubblicheranno il prossimo 16 settembre il loro nuovo e decimo album intitolato “Asphalt Meadows”, disco anticipato da tre singoli, “Foxglove Through The Clearcut”, “Here to Forever” e “Roman Candles”.

Credit Foto: Jimmy Fontaine