EP: BIG CITY

Niente male il mondo lisergico e spaziale disegnato dai Big City, direttamente da Vancouver. La band porta avanti un sound che apre scenari ballabili e groove house anni ’90 ma anche un gusto chitarristico lo-fi che può guardare anche in casa Spacemen 3. Sta di fatto che in questo stravagante calderone le cose potrebbero naufragare drammaticamente e invece tutto fila alla perfezione. Restiamo incantati davanti a questi a Happy Mondays alla moviola di “Feather Light”, mentre le luci si fanno più scure sulla pista da ballo di “Big City”. In “Zero Gasoline” pare che i J&MC si siano butatti nella dance, mentre “Vicious” ha riverberi chitarristici che potrebbero rimandare ai Chapterhouse del secondo disco o ai Super J Lounge, mentre alle ritmiche ci sono gli EMF sotto metadone.



Insomma…qui si balla, si vola nello spazio ed è impossibile non farsi trascinare da questi ragazzi che mescolano alla grande le carte, risultando dannatamente accattivanti.

Listen & Follow

Big City: Bandcamp