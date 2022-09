OGGI “THE MUSIC” DI THE MUSIC COMPIE 20 ANNI

Tante volte si dice, di una band o di un disco, che se n’è scritto tutto e il contrario di tutto, e, probabilmente, i The Music e il loro debutto sono tra le tematiche musicali per le quali questo modo di dire è particolarmente adatto. All’epoca vennero versati

fiumi di inchiostro, reali e virtuali, contenenti ogni opinione possibile: la prima prova sulla lunga distanza della band di Leeds fu accolta con manifestazioni di amore, odio, snobismo e tutto ciò che può starci in mezzo, compresi i classici “erano meglio le versioni sui singoli e le b-side”. Del resto, il loro nome era sulla ribalta già da mesi, ed era, quindi, normale che ognuno si sentisse libero non solo di esprimere la propria opinione, ma anche di esaminare con fare spesso eccessivamente critico ciò

che proponeva questo quartetto, etichettato dai media come il nuovo prodigio della musica inglese con una convinzione che non si vedeva da anni.

Ancora oggi, sono certo che un ipotetico “giro di tavolo” tra gli appassionati porterebbe a un sacco di pareri diversi, e difficilmente si arriverà mai a un giudizio condiviso. Ogni tentativo di retrospettiva, quindi, è necessariamente parziale perché non riflette alcun “sentire comune” nei confronti di questo disco, e succede così proprio perché, di “sentire comune” su questo disco non ce n’è mai stata traccia.

È, quindi, il caso di giocare a carte scoperte, e di dire subito, prima di addentrarmi nell’analisi, che io sono stato, e resto, un convintissimo sostenitore di questo disco.

Onestamente, all’epoca mi sentii letteralmente spazzato via, lo ascoltai un’infinità di volte, e lo stesso feci coi singoli, anche perché all’epoca era ancora facile procurarseli anche in Italia e c’era ancora l’abitudine di riempirli con b-side significative. Ebbi anche la fortuna di vederli due volte, sia prima che dopo la pubblicazione dell’album, e penso che, almeno il primo concerto, svoltosi quando

conoscevo pochissimo del repertorio della band, mi abbia messo in una prospettiva che poi mi aiutò ad adorare l’album.

Secondo me, per giudicare correttamente i The Music, bisogna considerare tutta l’esperienza, e non solo il contenuto del supporto fisico. In particolare, non si può non tenere conto dell’intensa gamma di sensazioni date dai concerti, dal punto di vista sia sonoro che visivo. Dico solo che ricordo ancora quando un caro amico mi scrisse, via mail, una cosa del tipo sto provando un forte senso di immedesimazione con Robert Harvey, e la cosa mi colpisce ancora oggi perché è facile vedere una rockstar e dire vorrei essere lui, mentre lo è molto meno dire mi sento di essere anche io come lui. Robert Harvey, semplicemente, è stato il frontman che, più di ogni altro, faceva sentire ai suoi fan di essere uno di loro anche se tutti gli riconoscevano un’indubbia superiorità in termini di carisma vocale e coolness.

Robert era un figo da paura e cantava meravigliosamente, ma non lo faceva pesare e non creava distanze tra sé e il pubblico, perché esibiva questi suoi doni nel modo più naturale e spontaneo possibile, dando la netta sensazione di volerli condividere e non di vantarsi di essi.

Era molto più difficile, quindi, non voler bene ai The Music se si andava a un loro concerto, anche perché il contenuto musicale era pure esso di altissimo livello. Lo stile della band, basato sul concetto Led Zeppelin meet baggy, era certamente meglio valorizzato dalla natura più grezza e selvaggia del suono live rispetto a quello del disco. Si veniva investiti da quelle chitarre così calde e vitali e da quella ritmica così potente, fantasiosa e versatile, oltre che da quella voce lì, e davvero non si poteva desiderare altro dalla vita. Ovvio che poi, quando si era a casa, si mettevano su le canzoni e il giudizio veniva influenzato dai ricordi, sempre vivi, dei concerti, e vorrei anche vedere che potesse succedere il contrario!

Ora che ho specificato la parzialità del mio giudizio e il fatto che fosse pesantemente influenzato dai concerti, non posso più sottrarmi all’analisi del disco in sé. Oggi, l’aspetto live influisce molto meno sull’esperienza di ascolto, visto che sono, appunto, passati vent’anni, però il mio giudizio non cambia: questo è ancora un signor disco, nel quale un pugno di giovani musicisti di talento e con le idee chiare sono riusciti a prendere due riferimenti ben riconoscibili e, apparentemente, lontani tra loro, e a metterli insieme con gusto ed efficacia. Tutti i grandi meriti di questo lavoro sono ancora lì da sentire e hanno superato brillantemente la prova del tempo: una voce con pochi eguali, linee di chitarra sempre incisive e capaci di tenere alta la tensione, una sezione ritmica che non si limita a tenere il tempo, ma che diventa parte integrante del sound con soluzioni sempre azzeccatissime, la naturalezza dell’alternanza tra passaggi con un tiro pazzesco ad altri più d’atmosfera, una produzione mirata e intelligente nel dosare le distorsioni e le saturazioni per riempire gli spazi quando serviva e anche per dare un po’ più di respiro nei momenti in cui era richiesto.

Dopo tutto questo tempo, si può parlare anche del lascito del disco, per quanto riguarda l’ispirazione nei confronti di altre band e la modifica dei gusti del pubblico. Ebbene, è forse un caso che, solo una manciata di mesi dopo la pubblicazione di questo album, band come !!!, Rapture, Radio 4, Faint, che già esistevano, abbiano improvvisamente ottenuto l’attenzione degli appassionati? È forse un caso che, in seguito, siano uscite alla ribalta e abbiano avuto più o meno successo altre band come Infadels, Moving Units, White Rose Movement? Chi immaginava, prima dei The Music, che si potessero unire suoni da classic rock con ritmiche da pista da ballo? Nessuno. Chi l’ha pensato, e fatto, dopo di loro? In diversi. Direi che non può essere un caso.

È solo un disco di suoni e mancano le melodie davvero forti? Dipende dai punti di vista, non è mai giusto considerare suono e melodia come due parti separate, ma ognuna di esse è in funzione dell’altra, e con un sound di questo tipo è certamente più adatto uno stile melodico volutamente poco definito. È un lavoro troppo studiato e sarebbe stata più indicata una produzione che lasciasse maggior spazio alla naturalezza? Forse sul breve termine sì, ma dato che il disco dura oltre un’ora, alla lunga l’ascoltatore si sarebbe distratto senza determinati accorgimenti che, invece, come detto tengono sempre viva la tensione emotiva. Il singolo più conosciuto è, in realtà, la canzone più debole? Può darsi, ma averne di canzoni più deboli se sono come “The People”: per avere una canzone così come la più debole di un proprio disco, quasi tutti i gruppi di successo degli ultimi vent’anni firmerebbero col sangue.

Proprio oggi, 2 settembre, i The Music pubblicano il live album del loro concerto di Leeds avvenuto solo pochi mesi fa, chiaro segnale che, anche secondo loro, il lavoro in studio e quello dal vivo devono andare necessariamente a braccetto se si vuole davvero giudicare la carriera del quartetto in modo completo. In ogni caso, questo ventennale merita di essere celebrato, perché di dischi così energici, coinvolgenti e influenti non capita molto spesso di ascoltarne.

Data di pubblicazione: 2 settembre 2022

Tracce: 10

Studio: Jacobs, Farnham, Surrey, England

Lunghezza: 52:06

Label: Hut

Produttore: Jim Abbiss

Tracklist:

1. The Dance

2. Take the Long Road and Walk It

3. Human

4. The Truth Is No Words

5. Float

6. Turn Out the Light

7. The People

8. Getaway

9. Disco

10. Too High