TRACK: MARRANO

Nuovo singolo per i Marrano, la band riminese, dopo aver pubblicato “Poveri Diavoli” lo scorso aprile si ripresenta ora con questa “Ekomostro”.

Come il precedente, anche questo singolo è stato prodotto dalle mani di Davide “Divi” Autelitano dei Ministri: i ragazzi non mancano di spinta propulsiva e sicuramente la mano del produttore aggiunge ancora, come se già non ce ne fosse bisogno, piglio, carica e aggressività.

Una canzone tirata ed energica fin dalle prime battute, che va giù a testa bassa, con più rabbia rispetto al singolo precedente.

“L’Ekomostro è ciò che condiziona il quotidiano, i gesti e le scelte che pensiamo di compiere liberamente, ma che in realtà seguono un copione già deciso e da cui fatichiamo a staccarcene”, spiega la band a a proposito del significato del brano. “È una canzone che vuole risvegliare da una visione disillusa e apatica di ciò che accade intorno a noi. Uno schiaffo a noi stessi e il desiderio di liberarsi da questa condizione che ci opprime, che ci lega ad abitudini tossiche. Vivere il presente, vivere senza rimorsi, vivere come fosse l’ultima volta che lo facciamo, senza sentirsi giudicati e schiavi del mostro che fa eco nella nostra testa, restando sempre sé stessi“.

