ALBUM: BUBBLE TEA AND CIGARETTES There’s Nothing But Pleasure

Avete presente “Il Tempo Delle Mele”? Sicuramente si, come non conoscere quel film storico di Claude Pinoteau con la deliziosa Sophie Marceau, all’epoca giovanissima. Bene, se a qualche regista venisse in mente di fare un remake di quel film, riuscendo a conservare candore, innocenza ma anche quella delicata malinconia agrodolce dell’originale, e, soprattuto, invece che usare la classica musica anni ’80 questo stesso regista decidesse di infarcire le immagini con canzoni dense di quel mood elementare e semplice, ma composte con una struttura dream-pop, beh, statene certi che la colonna sonora sarebbe proprio questo “There’s Nothing But Pleasure”. Il film magari, per associare l’aspetto visivo al suono, perderebbe in ritmo, rallentandosi e dilatandosi, muovendosi quasi alla moviola in certi tratti, ma le vicende dei nostri giovani innamorati, sarebbero decisamente nobilitate e potenziate da uggiose e trasognante composizioni che renderebbero memorabile anche il più innocente dei baci. Non si perderebbe nulla dello zucchero filato, anzi, sarebbe ancora più dolce e irresistibile.

Ci sono davvero dei passaggi cosi delicati e quasi adolescenziali in questo album che ci lasciano senza fiato, ci fanno davvero pensare a quando, ai tempi d’oro, avevamo gli occhi aperti sul letto, guardando il soffitto e sognando un mondo magico che ci stava aspettando, forse irrealizzabile, ma quanto bello era crederci, sperare, immaginare? Insomma Sophie Marceau in salsa dream-pop: cosa volere di più?

A dare ancora più peso specifico a un disco bellissimo c’è il marchio Elefant Records che nobilita il tutto: una garanzia, a dire poco.

Il primo che mi dice che sta a perdere tempo con i Cigarettes After Sex e snobba questi favolosi Bubble Tea and Cigarettes…beh, lo prendo (metaforicamente) a calci. Cercate la qualità, non l’hype.

Listen & Follow

Bubble Tea and Cigarettes: Facebook