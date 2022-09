TRACK: LASITUD

Oggi la nostra ricerca della canzone pop perfetta ci porta in Messico, un Paese che ho nel cuore, visto che ci ho fatto la luna di miele. Dopo un passatto decisamente sonico, al confine con lo shoegaze, i messicani Lasitud ci deliziano con una canzone che perde i connotati più rumorosi del loro sound, per mostrarsi in tutta la sua dolcezza e melodia. Una canzone che starebbe benissimo nella colonna sonora de “Il Tempo delle Mele”: gentile e morbida e con un ritornello che entra subito in testa.

Lasciate che “Triste Pop”, con la sua leggera malinconia, sia la colonna sonora della vostra fine estate.

Triste Pop by Lasitud

