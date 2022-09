ALBUM LIVE IN ARRIVO PER SAM FENDER: IL PRIMO ASSAGGIO E’ CON “GETTING STARTED (LIVE FROM FINSBURY PARK)”

Sam Fender ha annunciato un album dal vivo che riprenderà il suo grande show al Finsbury Park di quest’estate.

L’uscita di “Live From Finsbury Park” è prevista per il 9 dicembre (pre-order), in doppio vinile colorato, via Polydor. L’album sarà disponibile anche in streaming e in una “Live Deluxe Edition” del secondo disco di Fender, “Seventeen Going Under” dello scorso anno.

Oggi Fender ha condiviso un video, “Getting Started (Live From Finsbury Park)”.

“Questo spettacolo è stato un vero momento di gloria per me e i ragazzi, quindi siamo entusiasti di condividerlo con voi“, ha scritto il musicista sui social media.

Tenutosi il 15 luglio, il concerto di Fender al Finsbury Park, a nord di Londra, ha segnato la più grande esibizione da protagonista del cantautore di North Shields fino ad oggi. Ha suonato davanti a una folla di 45.000 fan, registrando il tutto esaurito.

Fender era stato affiancato da un cast stellare di artisti di supporto, tra cui Fontaines D.C., Declan McKenna e Beabadoobee.