ASCOLTA “FIRST YOU JUMP”, IL NUOVO SINGOLO DEI SIMPLE MINDS (CON IL VIDEO GIRATO AL TEATRO ANTICO DI TAORMINA)

I Simple Minds pubblicano oggi il nuovo singolo “First You Jump”, il secondo brano estratto dal diciottesimo album in studio della band, “Direction Of The Heart”, in arrivo il 21 ottobre.

Il video di accompagnamento è stato girato a luglio durante il soundcheck del concerto dei Simple Minds nel Teatro Antico di Taormina, in Sicilia. Questa splendida ambientazione storica è catturata da riprese panoramiche e aeree, intervallate da primi piani della band che esegue la canzone in una splendida giornata di sole.

Il conciso album della band (sono infatti solo nove tracce) riesce a racchiudere perfettamente, a quanto ci dicono le note stampa, l’essenza del passato e del presente dei Simple Minds, una band che negli ultimi 10 anni ha visto la sua rinascita, ancora una volta, catturando la magia e le lodi della critica degli esordi.

La maggior parte dei brani di “Direction Of The Heart” sono stati creati in Sicilia, dove vivono sia Kerr che Burchill. Non potendo venire nel Regno Unito causa quarantena, l’album è stato registrato nei Chameleon Studios di Amburgo. I membri della band, il bassista Ged Grimes (che ha anche co-scritto il brano “Solstice Kiss” dell’album), la batterista Cherisse Osei e la cantante Sarah Brown si sono uniti a loro in alcuni brani, registrando le loro parti separatamente a Londra. Gli ospiti dell’album, il frontman degli Sparks Russell Mael (“Human Traffic”) e il cantautore ed ex partner musicale di Grimes, Danny Wilson, Gary Clark (“Vision Thing”, “First You Jump” e “Natural”), hanno registrato le loro rispettive parti in studi casalinghi.

Jim Kerr su “Direction Of The Heart”: “Come fare un disco di “electro-rock” che faccia stare bene, durante i tempi peggiori? Direction Of The Heart è il risultato di questa sfida. Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo divertiti così tanto a crearlo?“.