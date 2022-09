TRACK: DANGERFIELDS

Finito sotto i nostri radar questo quintetto di Cape Town, Sud Africa. Si chiamano Dangerfields e propongono un credibile sound post-punk/alternative di derivazione eighties, sin dal loro debutto nel 2016 che ha successivamente portato la band a condividere live stage con importanti artisti internazionali tra cui A Place to Bury Strangers, Dead Meadow, The Gluts, YAK, Wolf Alice, giusto per citarne alcuni.

Dopo aver pubblicato ben due Ep “Embers and Ashes” ed un album “Echoes & Pulses” pubblicato via Permanent Record nell’ottobre 2019, sono tornati con questo nuovo singolo “Demons”, dalle livree sognanti e contenuta nell’omonimo EP, scritto durante il primo lockdown e ispirato dalla frustrazione e dall’insicurezza che i membri della band, come tanti alti colleghi d’altronde, hanno provato durante i mesi in cui non potevano incontrarsi e fare musica.



