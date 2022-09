BJöRK CONDIVIDE IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM “FOSSORA”. GUARDA IL VIDEO DI “ATOPOS”.

Björk condivide una prima anticipazione dal suo atteso nuovo disco “Fossora” che vedrà la luce il prossimo 30 settembre su etichetta One Little Independent.

L’inedito “Atopos” arriva accompagnato da un video nel quale l’artista islandese, una sezione di clarinetti bassi e DJ Kasimyn ai piatti si esibiscono in una psichedelica foresta di funghi:

Con un recente post sul suo profilo Instagram Björk ha così definito “Atopos”:

per me è una buona introduzione… è un po’ come se fosse il passaporto di “Fossora”… dal punto di vista sonoro questo è un mondo di bassi pesanti e di fascia bassa… abbiamo 6 clarinetti bassi e una perforazione sub incisiva, ci annidiamo e scaviamo nel terreno.

“Fossora”, che segue di 5 anni il precedente “Utopia” è stato definito dalla sua autrice biological techno, presenta i featuring di Serpentwithfeet e deii figli della stessa Bjork, Sindri e Doa, ai backing vocals.