GUARDA I BLACK COUNTRY, NEW ROAD COVERIZZARE “HAPPIER THAN EVER” DI BILLIE EILISH

I Black Country, New Road hanno coverizzato “Happier Than Ever” di Billie Eilish durante un recente concerto del loro tour negli Stati Uniti.

La band ha eseguito il brano alla Bowery Ballroom di New York.

La violinista dei BCNR Georgia Ellery introduce archi classici nell’introduzione, simile a una ninna nanna, prima che il batterista Charlie Wayne intoni l’ultima parte punk-pop della canzone, con l’assistenza vocale del resto della band che si scatena sul palco.

I Black Country, New Road sono attualmente in tour negli Stati Uniti, dove stanno eseguendo anche brani inediti non presenti in “Ants from Up There“.