IL 18 SETTEMBRE FERDINANDO ARNO’ PRESENTA A MILANO IL SUO “THE GATHERING”: TRA I TANTI OSPITI ANCHE JOAN AS POLICE WOMAN

Congeniato come un’installazione globale, con il contributo di numerosi artisti e dei loro interventi dai molteplici linguaggi mediali e artistici, verrà presentato domenica 18 settembre alla Triennale di Milano ‘The Gathering’, il nuovo progetto musicale ed artistico di Ferdinando Arnò, compositore, arrangiatore e produttore discografico noto anche per aver composto ed arrangiato le musiche per i più famosi marchi dell’eclettico mondo dell’advertising. Il disco, che vede la partecipazione di musicisti nazionali ed internazionali, secondo l’inclinazione cosmopolita di Arnò, si è aggiudicato la Targa Tenco 2022 come miglior “Album Collettivo”.

Colonna sonora dell’evento sarà un flusso ininterrotto di performance spontanee non scandite da un timing prestabilito, una open setlist regolata dall’intensità delle emozioni, dal sentire collettivo e dalla sintonia tra pubblico ed artisti.

In armoniosa dialettica con il tema che la 23ª Triennale ha appena varato, dedicato all’ignoto e al suo rapporto con lo spazio, ‘The Gathering’ navigherà lo spazio della Triennale trasferendo la sua creatività tridimensionale in ambiti temporali tra passato, presente e futuro e in contaminazioni sinestetiche tra musica e arti, per l’intera giornata di domenica 18 settembre. In scaletta, gli interventi musicali e artistici che porteranno i protagonisti dell’evento: da Theo Bleckman a Alfio Antico; da Melanie De Biasio (che per l’occasione presenterà il suo nuovo album) a Joan As Police Woman, Sandy Chambers e gli altri protagonisti di ‘The Gathering’.

