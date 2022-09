SORRY: 2 DATE ITALIANE NEL FEBBRAIO DEL 2023

Saranno 2 le date italiane per i Sorry, l’anno prossimo:

22 febbraio 2023 Milano Arci Bellezza

23 febbraio 2023 Bologna Covo Club

Biglietti in vendita da venerdì 9 settembre alle ore 10 su DICE

Maggiori info qui: https://dnaconcerti.com/

Anticipato dal singolo “Let the Lights On” e prodotto a Bristol con Adrian Utley dei Portishead, “Anywhere but Here” (atteso il 2 ottobre) è il secondo album della giovane e apprezzatissima band londinese che già dal primo album “925“, uscito sempre per Domino a marzo 2022, ha saputo plasmare in modo netto il proprio universo sonoro, fondato su una passione forte e condivisa per i suoni lo-fi, grunge, trap e shoegaze.

Il nucleo originario dei Sorry è composto da Asha Lorenz e Louis O’Bryen, che nel 2015 diedero vita quasi per gioco a quella che poi è diventata la loro band a tutti gli effetti, apprezzata da una sponda all’altra dell’Atlantico.

Se il loro primo album “925” era più elettronico, “Anywhere But Here” rende omaggio, a quanto dicono le note stampa, ai cantautori degli anni ’70, come Carly Simon e Randy Newman. La voce agrodolce di Asha contrasta con i suoni di chitarra stonati/discordanti che riecheggiano quelle delle band dei primi anni ’90, Slint e Tortoise, e i ritmi irregolari di Kanye o Capital Steez.