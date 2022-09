THE WAEVE (GRAHAM COXON + ROSE ELINOR DOUGALL): ANNUNCIO DELL’ ALBUM DI DEBUTTO OMONIMO E NUOVO SINGOLO

THE WAEVE, la band composta da Graham Coxon e Rose Elinor Dougall, ha annunciato oggi la pubblicazione del loro album di debutto omonimo (pre-order), in uscita il 3 febbraio 2023 per Transgressive Records.

Il primo singolo “Can I Call You” è già disponibile. Il video è diretto da David J. East ed è il primo di una serie di video concepiti con la band per questo progetto.

Prodotto da The WAEVE e James Ford (Arctic Monkeys, Florence & The Machine, Foals, HAIM) e registrato a Londra all’inizio di quest’anno, “The WAEVE” è una raccolta di 10 nuovi brani. Le note stampa ci dicono che l’unione delle forze creative in The WAEVE ha dato al duo l’opportunità di spingersi oltre la propria comfort zone strumentale. Molti brani vedono Graham al sassofono, uno dei primi strumenti che ha suonato da giovane musicista negli anni Ottanta. Il primo singolo “Can I Call You” inizia come una ballata e poi si trasforma in un numero motorik in stile krautrock con un assolo di chitarra di Coxon. “All Along” vede Graham al cittern, un liuto folk medievale. Rose suona il pianoforte e un sintetizzatore modulare ARP 2000. L’atmosfera pesante di “The WAEVE” ricorda il folk rock sferragliante di Sandy Denny o John & Beverly Martyn, mentre brani come “Kill Me Again” e “Over and Over” richiamano il rock anni ’70 di Kevin Ayers o dei Van der Graaf Generator, a tratti quasi industriale.

La band farà debuttare l’album dal vivo con uno spettacolo al Lafayette di Londra il 27 marzo 2023.

Tracklist:

1. Can I Call You

2. Kill Me Again

3. Over And Over

4. Sleepwalking

5. Drowning

6. Someone Up There

7. All Along

8. Undine

9. Alone And Free

10. You’re All I Want To Know