VIDEO: GRAVE GOODS

Manca pochissimo all’arrivo di “Tuesday. Nothing Exists”, il primo album dei Grave Goods, una nuova band composta da membri di PINS, September Girls e Girls Names: il disco, infatti, vedrà la luce venerdì 9 settembre via Tulle.

Prima della release ecco un ultimo singolo, “Die”, di cui potete vedere il video (diretto da Lois Macdonald) qui sotto.

“”DIE” parla di molte cose. Parla di chiedersi perché siamo qui e di rendersi conto che non c’è una vera risposta, se non quella che si sceglie per se stessi. È una canzone felice. Parla di come aspettare qualcosa che ti permetta di vivere al meglio la tua vita sia un gioco pericoloso e una perdita di tempo: “Quando avrò o farò questo o quello, le cose andranno meglio”. Parla della fragilità dell’esistenza e del fatto che ogni bel momento in cui riusciamo a esistere potrebbe essere l’ultimo e suggerisce che questo è qualcosa da celebrare, non da temere”, spiega la press-release.

Dopo un inizio dal drumming martellante, il brano ci esalta con energici riff di chitarra e cupi panorami post-punk, regalando un’ulteriore dose di adrenalina: cattiva, esplosiva e intensa!

Listen & Follow

Grave Goods: Bandcamp | Soundcloud | Spotify | Facebook