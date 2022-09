BRIAN ENO CONDIVIDE IL BRANO “WE LET IT IN” ESTRATTO DAL SUO PROSSIMO DISCO

BRIAN ENO CONDIVIDE IL BRANO “WE LET IT IN” ESTRATTO DAL SUO PROSSIMO DISCO

Brian Eno ha condiviso “We Let It In” nuovo brano contenuto in “ForeverAndEverNoMore” suo 22° album solista atteso il prossimo 14 ottobre.

“We Let It In”,che contiene contributi alla voce della figlia Darla, arriva accompagnato da un video diretto dallo stesso Eno in collaborazione con l’artista Orfeo Taguiri e arricchito dai disegni della nipote Anya:

“We Let It In” è il secondo estratto da “ForeverAndEverNoMore” a fine luglio avevamo ascoltato il singolo “There Were Bells”.

Credit Foto: Cecily Eno