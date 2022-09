ERASURE Day-Glo (Based on a True Story) [ Mute - 2022 ]

Dopo il successo di “The Neon” che, tutto sommato inaspettatamente, aveva ricevuto un notevole riscontro sia di critica che di pubblico e aveva scalato le classifiche inglesi fino ai primissimi posti, si era parlato della volontà di Vince Clarke di realizzare una nuova versione dell’album e quello che ci si aspettava era magari qualche remix.

Ci siamo invece trovati di fronte questo “Day-Glo (Based on a True Story)” che in realtà, per quanto riprenda alcuni passaggi di “The Neon”, prende invece strade completamente diverse, attraverso le quali Clarke sembra voglioso di sperimentare e portare gli Erasure verso una dimensione diversa e più complessa.

Finiamo con il trovarci di fronte un album diverso dal solito, che sembra quasi frutto di una ricerca sperimentale o di una voglia di improvvisare e questo lo rende senza dubbio interessante ma, decisamente, meno immediato del loro precedente lavoro.

Andrebbe anche bene anche se non fosse che non è proprio quello che ti aspetti, vista la capacità degli Erasure di trovare, almeno in alcuni brani, la bravura di agganciare subito l’ascoltatore, cosa che qui risulta meno immediata e decisamente più complicata.

Questa scelta per certi versi nuova e inaspettata pone l’album, per quanto sempre con un sound riconoscibile, come un episodio molto probabilmente unico nella lunga storia passata degli Erasure.

L’assenza dei brani classicamente pop a cui siamo stati abituati da sempre un po’ spiazza e la distanza da “The Neon”, per quanto da lui tragga origine, appare evidente: in ultima analisi passata la sorpresa il lavoro appare abbastanza poco incisivo.

Un album che può essere interessante per apprezzare la solita maestria di Clarke e la sua volontà immutata di creare ma che finisce per essere un episodio che molto probabilmente verrà ascoltato attentamente solo dai fan più accaniti, che sapranno riconoscere elementi e citazioni del loro passato.

Non credo che questo lavoro rappresenti una nuova alba e una nuova strada da percorrere per gli Erasure, o perlomeno non me lo auguro.