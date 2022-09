I PHOENIX ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “ALPHA ZULU”. IL PRIMO SINGOLO E’ UNA COLLABORAZIONE CON EZRA KOENIG DEI VAMPIRE WEEKEND.

I Phoenix annunciano il nuovo disco, il primo in 5 anni.

“Alpha Zulu”, in uscita il prossimo 4 novembre su etichette Loyaute/Glassnote, è prodotto dalla band e registrato al Musée des Arts Décoratifs studio che si trova all’interno del museo del Louvre.

Il primo singolo estratto è “Tonight” nel quale la band duetta con Ezra Koenig voce e leader dei Vampire Weekend.

Guarda il video diretto tra Tokyo e Parigi da Oscar Boyson:

Sulla gestazione del disco Laurent “Branco” Brancowitz, chitarrista della band, ha raccontato:

Abbiamo pensato che sarebbe stata un’avventura fantastica creare qualcosa dal nulla in un museo. E così con la pandemia abbiamo potuto vivere esattamente questa scena, essere soli in un museo vuoto.

Avevo un po’ paura, c’era così troppa bellezza intorno a noi, che creare qualcosa poteva essere un po’ difficile, ha aggiunto l’altro chitarrista Christian Mazzalai. Ma era il contrario: non potevamo smettere di produrre musica. In quei primi 10 giorni abbiamo scritto quasi tutto l’album.

Conclude il bassista Deck d’Arcy: …il backstage del museo è come un mashup. È molto pop in un certo senso, come il modo in cui facciamo musica.

“Alpha Zulu” è in gran parte ispirato a Philippe Zdar amico e a lungo collaboratore della band scomparso nel 2019.

“Alpha Zulu” tracklist:

01 Alpha Zulu

02 Tonight [ft. Ezra Koenig]

03 The Only One

04 After Midnight

05 Winter Solstice

06 Season 2

07 Artefact

08 All Eyes on Me

09 My Elixir

10 Identical