PLACEBO: ASCOLTA LA LORO INTERPRETAZIONE DI “SHOUT”, ICONICO SINGOLO DEI TEARS FOR FEARS.

I Placebo condividono oggi “Shout”, cover dell’iconico singolo dei Tears For Fears. Il singolo “Shout”, tratto dall’album “Songs From The Big Chair”, ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100 nel 1985 e si aggiunge a una ricca serie di cover di canzoni degli anni ’80 realizzate dai Placebo. La band ha coverizzato artisti come Sinead O’Connor (“Jackie”), The Smiths (“Bigmouth Strikes Again”), The Pixies (“Where Is My Mind?”) e Kate Bush (“Running Up That Hill”).

In questa ultima interpretazione dei Placebo, “Shout” diventa una cupa marcia industriale. Dato che l’autore originale del singolo, Roland Orzabal, ha dichiarato che “Shout” ha a che fare con la protesta politica, è anche il giusto seguito dell’ultimo album dei Placebo, “Never Let Me Go“, che si è distinto per i commenti sulla saturazione tecnologica, la crescente intolleranza e la crisi climatica.

Photo Credit: Mads Perch