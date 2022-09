RON GALLO TORNA A FARSI SENTIRE CON IL NUOVO SINGOLO “ENTITLED MAN”

Dopo aver pubblicato il suo terzo LP, “Peacemeal“, nel marzo dello scorso anno, Ron Gallo è pronto a ritornare con un paio di gustose novità.

La prima è la firma di un nuovo contratto con la prestigiosa Kill Rock Stars che, stando alle informazioni in nostro possesso, dovrebbe pubblicare il suo nuovo album nel 2023.

La seconda è invece nuova musica e proprio la prima anticipazione del suo prossimo full-length: il brano si chiama “Entitled Man” e qui sotto potete ascoltare sia la versione di studio che una performance live.

Il musicista di stanza a Philadelphia dice del pezzo: “Ho scritto questa canzone dopo aver sentito amiche donne parlare delle loro esperienze con gli uomini. Stupefacenti, inquietanti, stranezze con cui hanno a che fare regolarmente. Ho cercato di entrare nella psiche del perché certi uomini sono così, perché le donne non dovrebbero essere costrette a farlo, non è un loro problema da risolvere o affrontare. Il pensiero maschile autoreferenziale continua a essere in prima linea nella regressione sociale e politica e penso che sia un vantaggio per tutti che gli uomini si evolvano”.

Photo Credit: Dylan Reyes