THE BEATLES: ESCE IL 28 OTTOBRE LA NUOVA SPECIAL EDITION DI “REVOLVER”

“Revolver” è l’album dei Beatles del 1966 che ha cambiato tutto. Inaugurando una nuova era vibrante di psichedelia sonora sperimentale e d’avanguardia, Revolver ha portato un cambiamento epocale culturale e ha segnato una svolta importante nell’evoluzione creativa dei Beatles. Con “Revolver”, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr si incamminano verso una nuova avventura.

Il 28 ottobre, “Revolver” sarà pubblicato in tutto il mondo in Edizione Speciale da Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Con l’annuncio di oggi e il lancio del preordine, i nuovi mix stereo e Dolby Atmos della traccia di apertura dell’album “Taxman” fanno il loro debutto in versione digitale.

Guarda il trailer:

e ascolta “Taxman” (New stereo mix & Dolby Atmos mix):

Le 14 tracce di “Revolver” sono state mixate in stereo e Dolby Atmos e portate a nuova vita grazie ad un meticoloso restauro sonoro del produttore Giles Martin e del sound engineer Sam Okell. Il mix mono originale dell’album è tratto dal suo master tape mono del 1966. La nuova edizione speciale di “Revolver” segue le acclamate edizioni speciali remixate e ampliate di “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (2017), “The BEATLES” (‘White Album’) (2018), “Abbey Road” (2019) e “Let It Be” (2021).

Tutte le nuove versioni di “Revolver” contengono il nuovo mix stereo dell’album, proveniente direttamente dai master tape originali a quattro tracce. L’audio è riprodotto con una nitidezza straordinaria con l’aiuto dell’innovativa tecnologia di de-mixing sviluppata dal pluripremiato team del suono guidato da Emile de la Rey presso la WingNut Films Productions Ltd di Peter Jackson. Le versioni Super Deluxe fisiche e digitali contengono anche il mix mono originale dell’album, 28 prime take dalle sessioni e tre home demos, e un EP di quattro tracce con nuovi mix stereo e mix mono originali rimasterizzati di Paperback Writer” e “Rain”. Il nuovo mix Dolby Atmos dell’album sarà pubblicato in digitale.

Revolver Special Edition (Super Deluxe): 63 tracks

* Digital Audio Collection (stereo & hi res 96kHz/24-bit stereo + mono + Dolby Atmos)

* 5CD (stereo & mono audio) with 100-page hardbound book in a 12.56” x 12.36” slipcase

* 4LP+7-inch EP (stereo & mono audio) on half-speed mastered 180-gram vinyl with 100-page hardbound book in a 12.56” x 12.36” slipcase

DISC 1: Revolver (New stereo mix): 14 tracks

DISCS 2 & 3: Sessions (stereo & mono): 31 tracks

DISC 4: Revolver (Original mono master): 14 tracks

DISC 5: Revolver EP: 4 tracks

“Paperback Writer” & “Rain” (New stereo mixes & Original mono mixes remastered)

Revolver Special Edition (Deluxe): 29 tracks

* 2CD in digipak with a 40-page booklet abridged from the Super Deluxe book

DISC 1: Revolver (New stereo mix): 14 tracks

DISC 2: Sessions highlights + “Paperback Writer” & “Rain” (New stereo mixes): 15 tracks

Revolver Special Edition (Standard): 14 tracks

* Digital (New album mix in stereo & hi res 96kHz/24-bit stereo + new Dolby Atmos mix)

* 1CD in digipak (New stereo mix)

* 1LP (New stereo mix) on half-speed mastered 180-gram vinyl

* Limited Edition 1LP vinyl picture disc (New stereo mix) illustrated with the album cover art