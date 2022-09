THE BLACK LIPS: DECIMO ALBUM ALL’ORIZZONTE. IL PRIMO SINGOLO E’ “NO RAVE”

I Black Lips annunciano l’uscita del nuovo album “Apocalypse Love” (il loro decimo album), disponibile dal 14 ottobre per Fire. Ascolta il primo singolo “No Rave”.

Il nuovo album, ci dicono le note stampa, è un magistrale cambio di rotta, sound e influenze per i ragazzi di Atlanta, Georgia. Se pensate di poter prevedere le goliardie sonore dei Black Lips siete in errore e con il nuovo album vi sorprenderanno con quello che tramite le parole della loro corista, cantante, sassofonista e musa Zumi Rosow definisco “uno strano album dance, capace di riflettere il momento che il mondo sta vivendo”.

“Apocalypse Love”, riprendendo ancora le note stampa, rappresenta lo stile Black Lips come mai prima, con un livello di pazzia incontrollata e psichedelia capace di chiamare in causa la Plastic Ono Band e i reverberi orchestrali di Morricone. “Ci sono tutte le influnze accumulate nel corso degli ultimi anni – afferma Jared Swilley – che sia un pezzo elettronico o country, il tutto è filtrato attraverso di noi e c’è un modo distintivo in cui facciamo le cose, quindi ogni produzione ha il nostro marchio.”

Cole Alexander, chitarrista dei Black Lips e carismatico sparring partner dell’altro membro orginale Jared Swilley ci tiene a precisare che tutti nella band scrivono i pezzi e che è proprio questo che ha permesso ai Black Lips di crescere nel tempo.

Tracklist:

1 No Rave

2 Love Has Won

3 Stolen Valor

4 Lost Angel

5 Whips of Holly

6 Apocalypse Love

7 Operation Angela

8 Crying on A Plane

9 Sharing My Cream

10 Among The Dunes

11 Tongue Tied

12 Antiaris Toxicaria

13 The Concubine

Photo credit: Alexandra Cabral