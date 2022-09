TRACK: CREATURE CULT

Ecco qui un’altra nuovissima band che siamo lieti di introdurre ai nostri lettori: stiamo parlando dei Creature Cult, duo di Colchester, Essex.

Il gruppo, composto da Connar Ridd (voce, chitarra) e John Downham (synth, backing vocals), esordisce ora con il singolo “Ughly”, che potete ascoltare qui sotto.

Connar dice del brano: “Recentemente ho dovuto lasciare un lavoro perché mi è stato detto che non mi vestivo come volevano loro, mentre ero vestito benissimo. Se qualcuno senza piercing, tatuaggi e capelli ossigenati avesse indossato la stessa cosa, dubito che ci sarebbe stato un problema. Sono stufo di essere fatto sentire come un alieno solo per aver cercato di essere quello che sono, questa canzone parla proprio di questo. Parla della paranoia di uscire da quella cazzo di casa perché stai pensando a quale commento omofobo dirà qualcuno mentre sei in coda al negozio all’angolo. Sentirsi esausti di essere se stessi perché la gente cerca di renderlo difficile. Ma c’è una comunità per le persone che restano unite e che stanno in piedi, una comunità in cui la differenza è celebrata e siamo tutti ‘freak’ insieme, e questa canzone è un f*ck you alle persone che cercano di portarla via”.

John aggiunge: “Di recente ero seduto a una fermata dell’autobus e un gruppo di ragazzi mi ha lanciato i commenti omofobici più disgustosi semplicemente perché ero truccato e vestito con un cappotto di pelliccia sintetica. È assurdo e triste che ci siano persone che hanno ancora questo tipo di opinioni nei confronti degli altri solo per il fatto di essere o apparire diversi da ciò che è considerato ‘normale’. Non va bene”.

Il pezzo usa beat cari al mondo rap, mentre Connar sputa fuorila sua rabbia, poi synth e drum-machine ci portano verso qualcosa di più dancey e saltellante: duro, cupo e adrenalinico!

