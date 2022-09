TRACK: FOR TRACY HYDE

TRACK: FOR TRACY HYDE Milkshake

Sempre un piacere ritrovare i For Tracy Hyde, a quanto sembra lanciati verso il nuovo album, “Hotel Insomnia”, del quale stanno dando piccole anticipazioni sottoforma di video su Youtube.

Oggi però arriva anche un nuovo brano, ovvero la fragorosa “Milkshake” che mostra il lato più sonico e robusto della band, capace spesso di muoversi in territori indie-pop molto melodici, ma anche di non aver nessun problema ad alzare i volumi e mostrare i muscoli (come si è notato nell’ultimo, magnifico album “Ethernity“).

Questo nuovo brano che, come dice la band stessa, è, a conti fatti, il brano shoegaze più pesante nella storia dei FTH lascia decisamente il segno, ma ancora non sappiamo se sarà indicativo del sound del nuovo disco.

Uno split singolo 7″, che contiene “Milkshake”, con i Death Of Heather uscirà 2 novembre (pre-order).

Listen & Follow

For Tracy Hyde: Facebook