“TROUBLE” è IL NUOVO SINGOLO DAL TERZO LP DELLE BIG MOON

A distanza di oltre due anni e mezzo dal loro sophomore “Walking Like We Do”, le Big Moon sono pronte a ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Here Is Everything”, la cui uscita è prevista per il prossimo 14 ottobre via Fiction Records.

Scritto nel corso degli ultimi due anni, il nuovo disco cattura un periodo di intensi cambiamenti, sia per il mondo in generale che per la principale songwriter Juliette Jackson, che l’anno scorso ha dato alla luce un figlio.

L’album, come ci dicono le note stampa, è in gran parte un documento del viaggio della frontwoman attraverso la gravidanza. La maggior parte delle canzoni contenute sono state scritte prima del parto, mentre altre quattro sono state scritte sei mesi dopo.

Ora la band londinese condivide un nuovo singolo, “Trouble”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Juliette Jackson dice del nuovo brano: “”Trouble” è il ricordo della camminata sul ponte della ferrovia verso l’ospedale per partorire. È un ponte che attraverso tutti i giorni, ma in qualche modo nella mia memoria quel giorno era come un ponte su un canyon in un paesaggio da giungla del Mago di Oz in technicolor. Foglie giganti, bordi sfocati e colori sovrasaturi. Ma è solo un pessimo ponte pedonale del sud di Londra ricoperto di graffiti. Si tratta di imparare che i ricordi non sono sempre giusti e che non bisogna aggrapparsi ad essi e rimanerne traumatizzati per sempre”.

“Da allora ho capito che questa canzone è stata più di una canzone per me, è stata una guarigione”, aggiunge la frontwoman. “Il parto è traumatico, comunque lo si faccia, e per me i primi mesi di maternità sono stati ancora più traumatizzanti. Nessuno ti dice quanto sia difficile l’allattamento al seno! È quasi come se, facendo sembrare quell’esperienza una gioia e poi riproponendola più volte con le mie migliori amiche, avessi trovato un modo per riformulare il mio ricordo di quel periodo. Si può dimenticare, si può ricordare in modo diverso, si può guarire, si può vivere”.