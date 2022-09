VIDEO: SOMEBODY’S CHILD

Cian Godfrey non è un perfetto sconosciuto, ma dopo una manciata di singoli, tra il 2020 e il 2021 ha già pubblicato ben tre EP, ottenendo ottimi riscontri, non solo dalla critica, ma anche dai fan che hanno risposto molto bene ai suoi live-show post-pandemia.

Il cammino di Somebody’s Child, questo il moniker dell’irlandese, continua ora con un nuovo singolo, “Broken Record”, accompagnato da un video diretto da Joel Barney: il brano esce per la prestigiosa Frenchkiss Records, con cui il musicista di Dublino ha appena firmato un contratto.

Un perfetto mix tra suoni rock e toni pop che arriva a sfociare in un coro davvero maestoso e invitante, pronto per essere cantato su un prato in qualche festival la prossima estate: emozionante ed esaltante!

Listen & Follow

Somebody’s Child: Spotify | Facebook