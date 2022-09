DEBUT EP PER RUTH RADELET VOCE DEI CHROMATICS. IL PRIMO ESTRATTO E’ “STRANGER.”

Ruth Radelet voce dei Chromatics, band ‘scomparsa’ l’anno scorso, annuncia il suo mini-album di debutto.

“The Otherside” esce il 7 ottobre ed è stato registrato insieme a Filip Nikolic metà del duo Poolside.

La Radelet commenta così la pubblicazione:

“The Other Side” rappresenta un lato della mia personalità di artista che la maggior parte delle persone non ha mai visto fino ad ora. Rappresenta anche il mio uscire dall’altro lato di un’esperienza traumatica… Questo disco è stato forgiato nel fuoco di un periodo di due anni trasformativo durante il quale ho perso quasi tutto, compreso mio padre che ha avuto una grande influenza su di me. La maggior parte delle canzoni sono state scritte poco prima che fossi coinvolta in una tempesta di grandi cambiamenti, e sono state tutte finite proprio quando la mia vita ha ricominciato a essere dolce. È giusto condividere parte dell’ultimo capitolo prima di passare al prossimo, e sebbene sia un disco malinconico, per me “The Other Side” è un passo verso un futuro più grande e luminoso.

Il primo singolo in ascolto è “Stranger”:

Nel dicembre del 2021 l’artista aveva condiviso una cover di Elliott Smith, “Twilight”, bissando l’anno successivo con l’inedito “Crimes”.

“The Other Side EP” tracklist:

01 “Stranger”

02 “Sometimes”

03 “Crimes”

04 “Be Careful”

05 “Youth”

Credit Foto: Jake Bottiglieri