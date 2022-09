EP: FIELD SCHOOL

Esiste una lunghissima lista che negli anni si è ispirato al sound degli Smiths, rielaborandolo in maniere più o meno diverse, ma che sempre denotava chiari riferimenti a quel jangle-pop a tinte malinconiche dell’epoca.

Negli anni parecchie band hanno percorso questa strada sempre accolte con favore dai tanti fan degli eroi di Manchester, spesso regalando grandi sorprese e nuove emozioni, gli amatissimi Gene su tutti ma non lo fate dite a Martin Rossiter che non ama accostamenti, gli inaspettati Northern Portrait , e lo stesso Morrissey che ci ha fatto partecipi di una dignitosissima carriera e diversi buoni album.

Ascoltando i brani contenuti in questo EP si fa presto a iscrivere i Field School a questo ormai affollatissimo club, il brano di apertura ” Days When We Had Everything We Wanted” è delizioso e anche il testo sembra essere di scuola Morrissey quando dice ” …and i die without you and the rain falls down on a northern town“, invece “Bombs Away” potevano anche mandargliela direttamente perché ha proprio bisogno di brani così.

Segnalo anche “Like you” che inizialmente, nella semplicità della chitarra e nella melodia, ci fa venire in mente anche i Belle and Sebastian, giusto per chiudere con semplicità il cerchio.

Per il momento questo EP dei Field School è un ascolto piacevole in attesa che arrivi prima o poi un loro album.

Swainson’s Thrush EP by Field School

