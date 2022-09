EP: SEBASTIANO LILLO New Way to Live

Il convincente rock-blues della traccia di apertura “New Way to Live”, che intitola anche il nuovo EP, ci consegna un altro artista ben inquadrato nelle dinamiche di genere dove non si lesina affatto un sound di matrice seventies ma dal piglio moderno.

Il pugliese Sebastiano Lillo si conferma dunque un rocker a tutto tondo capace di spaziare tra il cennato blues dell’overture al psichedelico mood di “I Saw You in a Mirror”, fino all’efficace southern di “Back to the Lake” passando per le note strumentali di “Kissmonger”.



Pubblicato lo scorso 4 luglio per la virtuosa etichetta Trulletto Records (la stessa dei Bodah), “New Way to Live” è stato mixato e masterizzato da Paolo Palmieri il quale ha accompagnato con i suoi sintetizzatori Sebastiano Lillo – insieme a Dado Penta al basso, Carlo Petrosillo alle chitarre, tastiere, cori e Teodoro Carriero alle pelli – nella produzione di questo nuovo lavoro che risulta godibile e merita senz’altro un vostro ascolto.

Listen & Follow

Sebastiano Lillo: YouTube