SI CHIAMA “A CUT INSIDE” IL NUOVO ASSAGGIO DALL’IMMINENTE ALBUM DEI CULT

I Cult hanno condiviso oggi una nuova canzone con la pubblicazione di “A Cut Inside”, tratta dal loro nuovo album di prossima uscita “Under The Midnight Sun”. “A Cut Inside” cavalca la chitarra elettrica di Billy Duffy, con il cantante Ian Astbury che guarda con sospetto alla comunità che lo circonda. “No heathens in heaven/ No sweet surrender/ Outsiders forever/ Ghosts of our lives“, dice.

“A Cut Inside” segue il singolo di debutto “Give Me Mercy”.

“Under the Midnight Sun” è stato prodotto da Tom Dalgety (Pixies, Ghost, Royal Blood) e uscirà il 7 ottobre via Black Hill Records.

Quando una sera in Finlandia il sole non ha voluto lasciare il cielo, Ian Astbury ha preso nota. Passeggiando per il festival Provinssirock, Astbury si è trovato a godere del momento surreale, quasi occulto, del “sole di mezzanotte”, il periodo estivo in cui il sole non tramonta a nord del Circolo Polare Artico. “Sono le tre del mattino, il sole è sorto e c’è tutta questa bella gente in questo momento di gioia“, ricorda Astbury. “Le persone sono sdraiate sull’erba, limonano, bevono, fumano. Davanti al palco c’erano file di fiori, frutto delle esibizioni della sera precedente. È stato un momento incredibile“. Rivedendo i filmati d’archivio della performance, Astbury ha trovato un nuovo misticismo in quel momento e lo ha inserito nell’imminente “Under the Midnight Sun”.